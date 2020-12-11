Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kovid-19’a yönelik yeni kararlar aldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kovid-19’a yönelik yeni kararları şöyle:

Covid-19 enfeksiyonu geçiren ve ülkemize gelmeyi talep eden kişilerin Covid-19 testinin negatife dönmesinden 14 gün sonra ülkeye girişlerinin sağlanması uygun görüldü.

Resmi Gazetede yayımlanan ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili alınan karar yeniden değerlendirilmiş olup, 23.12.2020 tarih ve saat 23.59’a kadar devam etmesine karar verilmiştir. Ancak, ülkeye 3 günlük karantinasız girişlerle ilgili 16.12.2020 tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacak.

Hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem de ülkemizde yaşanan vakaların artış göstermesi üzerine Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda;

a) KKTC’den GKRY’ne ve GKRY’nden KKTC’ye geçişlerde, Çalışma, Eğitim, Sağlık ve Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki geçişlerin, bu kapsamda geçiş yapacak olanların bunu belgelemeleri ve 10 günde bir Covid-19 PCR testi negatif sonucu ile daha önceden olduğu gibi devam etmesine;

b) Son 3 gün içerisinde yapılmış Covid-19 PCR testi negatif sonucu ile Yeşilırmak kapısından yapılan transit geçişlerin aynen devam etmesine;

c) Bunların dışında önceden Covid-19 PCR negatif test sonucu ile GKRY’den KKTC’ye yapılan 24 saatten kısa süreli karantinasız geçişlerin 13.12.2020 tarihinde saat 23.59’dan itibaren iptal edilmesine karar verilmiştir.