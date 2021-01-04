Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi toplanıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün saat 10.00’da toplanıyor. Komite, koronavirüs salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün saat 10.00’da toplanıyor. Komite, koronavirüs salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirecek.

Ülkede 2020 yılının son günlerinde vakaların artışı üzerine sıkı önlemler alınmıştı.

Yeni yıl öncesinde alınan önlemler uyarınca yılbaşı gecesi başlayan gece 22.00 ile 05.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı, bugünkü toplantıda uzatılmazsa, bugün sona erecek.

İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili erkene alınmıştı. 15 Ocak’a kadar sürecek yarıyıl tatili bugün başladı.

Komite, diplomatlar hariç Güney Kıbrıs’tan gelecek herkesin 10 Ocak tarihine kadar karantinaya tabi olmasını da kararlaştırmıştı. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10 Ocak’a kadar iptal edilmişti.

KKTC’ye gelecek yolcularda ülkelere göre belirtilen karantina kararları 31 Ocak gece yarısına kadar uzatılmıştı.

Yılbaşı etkinliklerini ve benzeri eğlence faaliyetlerini yasaklayan komite ayrıca 3 Ocak’a kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına da karar vermişti.

KKTC’de dün yapılan 1540 test sonucunda 18’i yerel 34 pozitif vakaya rastlanmıştı.