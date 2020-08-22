Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden önemli kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün acil bazı kararlar aldı. Günlük uçuş sayısı 6 uçuşla; Girne Limanı'na gelecek günlük yolcu sayısı 250 yolcuyla sınırlandırılıyor. Kapalı ve açık eğlencelerine kişi sayısı sınırlandırılıyor. Düğünlerde maske takılması zorunlu oluyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararları aynen şöyle:

1. Günlük uçuş sayısının 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24:00’ten itibaren 6 uçuş ile sınırlandırılması. (Özel uçaklar hariç)

2. Günlük Girne Limanına yolcu taşıyan 2 şirketin getireceği yolcu sayısının 125+125=250 yolcu olarak sınırlandırılması. (Özel yatlar hariç) 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24:00’ten itibaren

3. Havaalanı inşaatı yapan Taş Yapı İnşaat Şirketi çalışanlarının şantiye içinde karantinaya alınması.

4. Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının;

200 m2 ve üzere yerlerde maximum 50 kişi

100-200 m2 arası yerlerde maximum 30 kişi

50-100 m2 arası yerlerde maximum 20 kişi

50 m2 altındaki yerlerde maximum 10 kişi ile sınırlandırılması.

5. Düğünlerde maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması.