Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir. HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI(06.10.2021) KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 28.09.2021 05.10.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 501 528 5,39% Yerel vaka sayısı 380 401 5,53% Karantinada pozitifleşen 100 108 8,00% Yurtdışı vaka 21 19 -9,52% 100.000 de vaka sayısı 131,15 138,22 5,39% 100.000 de yerel vaka sayısı 99,26 104,74 5,52% Test sayısı 137.100 134.524 -1,88% Test pozitiflik oranı 0,37% 0,39% 5,41% Hastanede tedavi gören 51 51 0,00% Yoğun bakımda tedavi gören 5 6 20,00% Yoğun bakım oranı 0,56% 0,69% 23,21% Aktif vaka sayısı 891 866 -2,81% Kaybedilen vaka sayısı 3 3 0,00% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 28.09.2021 05.10.2021 Değişim KKTC GENELİ 18,7 19,7 5,35% LEFKOŞA 23,2 22,7 -2,16% GAZİMAĞUSA 18,3 19,7 7,65% GİRNE 14,1 19,5 38,30% İSKELE 21,7 19,7 -9,22% GÜZELYURT 7,7 3,0 -61,04% LEFKE 3,1 3,1 0,00%

KARARLAR “Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesinin” yürürlükten kaldırılmasına ilişkin alınan E.S.(K-I)1481-2021 karar sayılı emirname doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin daha önce almış olduğu çalışma saatleri kısıtlamlarının kaldırılması uygun görülmüştür. Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacakherkes, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek KKTC YOLCUSU GİRİŞ FORMUNU dolduracaklardır. Kişiler KKTC Yolcusu Giriş Formunu doldurduktan sonra formun çıktısını almaları halindePolis Muhaceretten hızlı geçiş yapabileceklerdir. AB, Birleşik Krallık ve Türkiye’den gelen yolcularınKKTC Yolcusu Giriş Formu’nda bulunan “PCR TESTİ” ve “AŞI BELGESİ” yükleyiniz kısmına belgelerinin QR kodlarını yüklemeleri zorunludur. Yüklenecek evraklar ülkeye girişte kontrol edilebileceğinden beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

NOT: KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda gerekli olan belgelerin QR kodlarınıtablet/kişisel cep telefonlarının kameraları ile kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.

A) ÜLKE RENKLERİ Ülkeye ada dışı giriş kriterleriaşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır. Bu uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacaktır.Ülkeye ada dışı giriş kriterleriaşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.





Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları , son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Halihazırda çalışma izni bulunan(eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

İşletme sahiplerinin Sağlık Bakanlığı ileimzalayacakları taahhütname doğrultusunda ön izin ile getirecekleri çalışanlar 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

7 Gün Karantina

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

11.10.2021 tarihinden itibaren ülkemize gelecek kişiler son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde bu kişilere ülkeye girişte random PCR/Antijen testi yapılacaktır.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

5 Gün karantina.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş.

C) GENEL KURALLAR;

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

SINOVAC: 2 DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halindeaşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar,aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmişebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.Buna göre, “Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi”nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin alınan emirname doğrultusunda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı çalışma saatleri kısıtlamlarının kaldırılması uygun görüldü.Ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak herkesin, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden girerek, “KKTC Yolcusu Giriş Formu”nu doldurması gerektiği vurgulanan açıklamada, kişilerin, “KKTC Yolcusu Giriş Formu”nu doldurduktan sonra formun çıktısını almaları halinde Polis Muhaceretten hızlı geçiş yapabilecekleri kaydedildi.AB, Birleşik Krallık ve Türkiye’den gelen yolcuların KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda bulunan “PCR Testi ve Aşı Belgesi yükleyiniz” kısmına belgelerinin QR kodlarını yüklemelerinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, yüklenecek evrakların ülkeye girişte kontrol edilebileceğinden beraberlerinde getirmeleri gerektiği de belirtildi.Açıklamada, KKTC Yolcusu Giriş Formu’nda gerekli olan belgelerin QR kodlarının tablet/kişisel cep telefonlarının kameraları ile kaydedilmesi gerektiği de kaydedildi.Sağlık Bakanlığı, bu uygulamanın 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacağını belirtti.Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır.Bu ülkelerden gelecek kişilerin sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktırBu ülkelerden gelecek kişilere kapılarda Covid-19 testi uygulanmayacaktır.