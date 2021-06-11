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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemleri değerlendiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sokağa çıkma yasağının 00.00-05.00 saatleri arasında devamını önerdi.

Restoran, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin 06.00-23.30 olan hizmet saatleri ile perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında hizmete devam edecek.

Sağlık Bakanlığı’nca  duyurulan komitenin son kararlarına göre, uygulanan saatlerde değişikliğe gidilmedi.

Marketlerin halen 07.00-23.00 olan hizmet saatleri de değişmedi.

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