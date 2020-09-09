Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteden geçti

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni oy birliğiyle onaylayarak Meclis Genel Kurulunun gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolünü hedefleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” nin üçüncü okunuşu tamamladı.

Komite toplantısına öneri sahiplerinden olan, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün yanı sıra davetli olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de katıldı.