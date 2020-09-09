banner480
banner69
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
19 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
202 0
 
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
30 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
43 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
671 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
38 0
33 0
banner460

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteden geçti

banner476

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni oy birliğiyle onaylayarak Meclis Genel Kurulunun gündemine sevk etti.

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteden geçti

 

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolünü hedefleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” nin üçüncü okunuşu tamamladı. 

Komite toplantısına öneri sahiplerinden olan, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün yanı sıra   davetli olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de katıldı.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.