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Bulaşa rağmen açık pazar

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Mağusa’da İlçe Emniyet Kurulu, pazar yerinin kurulmaması yönünde karar almasına rağmen, Perşembe Pazarı dün yeniden kuruldu ancak kurulan pazara ne esnaf ne de halk ilgi gösterdi

Bulaşa rağmen açık pazar
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Mağusa’da İlçe emniyet kurulu pazar yerinin kurulmaması yönünde karar almasına rağmen, Perşembe Pazarı dün yeniden kuruldu.
Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pazar yerinin kurulması ile ilgili Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı ve tüm bakanlara teşekkür etti. 
Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, açık pazarın kurulmaması yönünde bir karar üretildiğini ancak vatandaşın mağdur olmaması için Perşembe Pazarını açtıklarını ifade etti.
Açma sebeplerinin marketlerde yığılma olmasını önlemek olduğunu belirten Serpal, tüm önlemleri aldıklarını zabıtaların da  orada olduğunu kaydetti.
Ancak kurulan pazara ne esnaf ne de halk ilgi gösterdi.
Pazarın yanı sıra Mağusa genelinde sakinlik hakimdi.
BİRÇOK ESNAF TEZGAH AÇMADI
Pazarda öğle saatlerine kadar yoğun kalabalık yaşanmadı. Pazara girişlerde ise herhangi bir ateş ölçüm kontrolünün yapılmadığı gözlemlendi. Artan vakalar nedeni ile halkın kalabalık ortamlardan kaçındığı gözlemlenirken, pazar esnafının genelinin maske kuralına uyduğu, bazılarının ise eldiven de kullandığı görüldü.
Pazar esnafına ayrılan bölümlerin birçoğu boş kaldı. Pazarda çoğunlukla sebze tezgahları kurulurken, bazı konfeksiyon, şarküteri ve kuruyemiş tezgahları da açıldı.
Öte yandan Mağusa genelinde sokak ve caddelerde dün sakinlik hakimdi. Artan vakalar halk arasında da tedirginliğe yol açarken, vatandaşın geçtiğimiz günlere oranla acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmadığı gözlemlendi. Bazı kesimlerin çıkan maaş ödemelerini yapan bankaların Mağusa’da en yoğun yerler olduğu görüldü.
 
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