“Bulaş daha da artacak”

Sağlık Bakanı Pilli, Omicron’un çok hızlı yayılım gösterdiğini, bulaşıcılık seviyesinin çok yüksek olduğunu vurguladı ve tedbirler alınmazsa bulaşın daha da artacağı uyarısı yaptı



Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayımlanan Manşet+ programına konuk olarak Aziz Karaaziz ve Baykan Gürses Özdağ’ın sorularını yanıtladı.

Omicron varyantı ile ilgili bilgi veren Bakan Pilli, diğer varyantlardan farklı olarak Omicron’un çok hızlı yayılım gösterdiğini, bulaşıcılık seviyesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Tedbirler alınmazsa bulaşın daha da artacağı uyarısında bulunan Pilli, bireysel korunmanın önemine vurgu yaptı, maskenin en önemli korunma aracı olduğunu söyledi.

Pilli “Omicron varyantı hızlı bulaşıyor ancak çok zarar vermiyor. Üç gün içinde binin üzerinde vakaya ulaştık ancak buna rağmen bir ay önceye göre yoğun bakımdaki yoğunluk oranımız düşüktür” diye konuştu.

Dün sabah itibari ile yoğun bakımda 11 hasta olduğunu bunların 3 tanesinin entübe edildiğini söyleyen Pilli, yoğun bakımda 25 boş yatak bulunduğunu ifade etti. Pilli 11 vakanın 8’inin aşısız, 3’ünün ise iki doz aşılı olduğunu belirtti.

Pilli “Bu varyant daha hafif gidiyor ancak bu böyle gidecek diye bir şey yok. Çünkü vaka arttıkça sağlık yükü artıyor” uyarısında bulundu.

Tıp-İş’in eylemine de değinen Sağlık Bakanı, şu anda eylem yapma zamanı olmadığını söyledi. Sağlıkta sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayan Pilli, ancak Covid-19 pandemisi ile mücadele edilen bu günlerde bunun zamanı olmadığını kaydetti.

Pilli “Bu Ocak ayı her şeyi belli edecektir. Bu ay içinde herkes kendine düşen görevi yaparsa, Ocak ayından sonra rahat edeceğiz” dedi.



