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Bulabildiğiniz aşıyı olun

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Dr. Dizdarlı, Sinovac aşısının Çin’de uygulanmadığı iddialarının kuyruklu bir yalan olduğunu, Pfizzer aşılarından ölümler olduğu iddialarının da yanlış olduğunu vurguladı

Bulabildiğiniz aşıyı olun
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya sayfasından “Neden aşı olmalıyız” sorusunu yanıtlayarak  kendisinin ve 88 yaşındaki babasının da Sinovac aşısını olduğunu yazdı.
Dizdarlı, Sinovac aşısının Çin’de uygulanmadığı ve başka ülkelerde denendiğinin kuyruklu bir yalan olduğunu belirtti.
Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:
“Türkiye’de ve bizde, özellikle benim de kendime ve 88 yaşındaki babama yaptırdığım Sinovac aşısının üçüncü faz çalışması yapılmadan acil durum nedeniyle uygulamaya konulduğu doğrudur.
Söz konusu aşı ikinci faz çalışmaları sonrası etkinliği tartışılırken, minimum yan etkisi nedeniyle tercih edilen bir aşıdır. Direkt faz 4’e geçilip yaygın aşılama bir çok ülkede yapılmaktadır. Edinilen ilk tecrübeler olumludur ve edinilen ilk bilgileri teyit etmektedir.
Çin’de uygulanmadığı ve başka ülkelerde denendiği kuyruklu bir yalandır.
Etkinliğinin başka aşılarla kıyaslanması da aslında çok doğru değildir. Çünkü çalışma guruplarının yaş, risk durumları oldukça farklıdır.
Pfizzer aşıları için de sosyal medyadaki iddialar yanlıştır. Norveç bilim adamları aşı sonrası ölümleri aşıya bağlamadıklarını açıklamışlardır.
Bizde taşınma şekline yönelik eleştirilerin, haklı olmadığını belirteyim. Bu aşıların -75 derecenin dışında kendi kaplarında beş gün normal buzdolabında 10 gün kalabileceğini daha önce de yazmıştım.
Ülkemizde Sputnik ve Oxford aşıları yok. Keşke olsa .
Bulabildiğiniz aşıyı olunuz.
Bana en çok gelen soru “Kimler aşı yaptırmamalı ?”. Yazımı uzun tutmamak adına, Sibel Siber 'i referans veriyorum. Bu sorunun cevabı Dr. Sibel Siber tarafından sayfasında çok net olarak yayımlandı. Oradan okumanızı tavsiye ederim
 
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