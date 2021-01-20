Lefkoşa D. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla neden aşı olmak gerektiği konusundaki sorulara cevap vermeye çalıştı.

Dizdarlı, şu an dünyada yapılan birçok aşı gibi ülkemize gelen Sinovac ve Pfizzer aşılarının herhangi bir yan etkisi olduğunun açıklanmadığına dikkat çekerek "Bulabildiğiniz aşıyı olun" çağrısı yaptı.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

NEDEN AŞI OLMALIYIZ?

Türkiye’de ve bizde, özellikle benim de kendime ve 88 yaşındaki babama yaptırdığım Sinovac aşısının üçüncü faz çalışması yapılmadan acil durum nedeniyle uygulamaya konulduğu doğrudur.

Söz konusu aşı ikinci faz çalışmaları sonrası etkinliği tartışılırken, minimum yan etkisi nedeniyle tercih edilen bir aşıdır. Direk faz 4 e geçilip yaygın aşılama bir çok ülkede yapılmaktadır. Edinilen ilk tecrübeler olumludur ve edinilen ilk bilgileri teyit etmektedir.

Çin’de uygulanmadığı ve başka ülkelerde denendiği kuyruklu bir yalandır.

Etkinliğinin başka aşılarla kıyaslanması da aslında çok doğru değildir. Çünkü çalışma guruplarının yaş, risk durumları oldukça farklıdır.

Pfizzer aşıları için de sosyal medyadaki iddialar yanlıştır. Norveç bilim adamları aşı sonrası ölümleri aşıya bağlamadıklarını açıklamışlardır.

Bizde taşınma şekline yönelik eleştirilerin, haklı olmadığını belirteyim. Bu aşıların -75 derecenin dışında kendi kaplarında beş gün , normal buzdolabında 10 gün kalabileceğini daha önce de yazmıştım.

Ülkemizde Sputnik ve Oxford aşıları yok. Keşke olsa .

Bulabildiğiniz aşıyı olunuz.

Bana en çok gelen soru “Kimler aşı yaptırmamalı ?”. Yazımı uzun tutmamak adına, Sibel Siber 'i referans veriyorum. Bu sorunun cevabı bu gün Dr. Sibel Siber tarafından sayfasında çok net olarak yayımlandı. Oradan okumanızı tavsiye ederim

Maske, Mesafe, Temizlik + Aşı… Bu kavgayı kazanacağız."