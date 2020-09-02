Bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi

KKTC'de bugün akşam saatlerinde açıklanan 5 pozitif vakanın ardından 5 yeni vakanın daha

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildiği bildiirldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı beş vakaya ek, son üç saatte hasteneye beş yeni vaka daha eklendii.

4 vakanın uçakla adaya gelenlere yapılan çift PCR uygulamasında pozitif tespit edildiği, 1 vakanın ise Güzelyurt bölgesinde bulunan şantiyede görevli olduğu öğrenildi.

Bugün için toplam vaka sayısı son gelişmelerle 10 oldu. Toplam 17 kişi gün içerisinde taburcu edilmişti.