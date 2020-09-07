Bugünde 26 yeni vaka

KKTC’de son 24 saate yapılan 1811 test sonucunda 26 pozitif koronavirüs vakasına rastlanırken, bu vakaların 3’ünün hava, birinin deniz yoluyla geldiği; 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları, bu süre içerisinde gözetim altında bulundukları, 4 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı

KKTC’de son 24 saate yapılan 1811 test sonucunda 26 pozitif koronavirüs vakasına rastlandı. Tedavi görenlerden 3’ü ise iyileşerek taburcu edildi.

26 vakanın 3’ünün hava, birinin deniz yoluyla geldiği; 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları, bu süre içerisinde gözetim altında bulundukları, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıklandı.

Bugünkü koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1811 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN…

Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için tüm ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bakan Pilli, halkın da kendine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medyada gün içinde çıkan haberlere değinen Bakan Pilli, bakanlık tarafından verilen resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

7 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1811

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen vakalar-4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -18

Yerel vakalar -4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 131 bin 704

Toplam Vaka Sayısı- 437

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 283

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 150

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 45

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 105

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok