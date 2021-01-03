banner583
banner590
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
16 0
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
398 0
 
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
İngiltere’den, Türkiye’ye girişler durduruldu
19 0
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
Üç ithal, bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü
37 0
Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!
385 0
2020’ye sanatla veda
2020’ye sanatla veda
11 0
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
2021'e ilk onlar 'merhaba' dedi
42 0
banner529
banner570

Bugün yine vaka sayısı patladı

banner476

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1540 testle 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

Bugün yine vaka sayısı patladı

KKTC’de son 24 saatte 34 yeni koronavirüs vakası saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti, bir hasta daha yoğun bakıma alındı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1540 testle 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin ülkeye hava yoluyla gelen bir yolcu olduğunu, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Ülkedeki toplam test sayısı 333 bin 594’e, vaka sayısı 1640’a yükselirken virüse yakalanan ve iyileşip taburcu edilenlerin sayısı da 1398 oldu.

Açıklamaya göre tedavisi devam eden 2’si yoğun bakım servisinde, 39’u pandemi merkezinde ve 193’ü pandemi otellerinde olmak üzere toplam vaka sayısı  ise 234.

Akciğer rahatsızlığı da bulunan Covid-19 hastası 77 yaşındaki Sevim Sakinsel bugün hayatını kaybetmiş, toplam kayıp sayısı 8’e yükselmişti.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.