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Bugün üç pozitif vaka 24 taburcu

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Bugün üç pozitif vaka 24 taburcu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 46 test yapıldığını ve 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, 24 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yazılı açıklamasında, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

25 Eylül itibariyle Covid-19 genel durumu  şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1046.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 3.
Ülke dışından gelen vaka yok.
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 2.
Yerel vaka 1.
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 24.
Bugün kaybedilen vaka yok.
 Toplam test sayısı 163 bin 73.
Toplam vaka sayısı 735.
İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 545.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 186.
Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 33.
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 152.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1”

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