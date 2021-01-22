Bugün de Lefkoşa'da yerel vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2037 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
22 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2037
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: Yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 11
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 378 .622
Toplam Vaka Sayısı: 1997
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1753
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 232
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 177
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.