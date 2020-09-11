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Bugün de 25 pozitif vaka daha

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Bugün de 25 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2341 olduğunu, 25 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
11 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2341
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen vakalar – 5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11
 

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