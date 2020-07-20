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Bugün de 2 yeni vaka

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Bugün de 2 yeni vaka
20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:26

KKTC'de bugün yapılan 1614 koronavirüs testinden ikisi pozitif çıktı.

Bugüne kadarki toplam vaka sayısı 123'e, test sayısı ise 57 bin 882'ye yükseldi. Tedavisi devam eden 13 kişi var.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  1614 test yapıldığını ve bunlardan 2'sinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkeye gelen kişiler olduğunu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisi'nde tedavilerine başlandığını bildirdi. Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını da kaydetti.

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