Bugün çok daha güçlü bir HP var

Kudret Özersay, HP’nin genel başkanlığına yeniden seçildi. Özersay, “HP, kor kömürden yeniden doğacaktır. Bugün artık yaşadıklarından ders çıkarak, çok daha güçlü bir HP vardır” diye konuştu

Halkın Partisi (HP) eski genel başkanı Kudret Özersay, partinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Özersay, Halkın Partisi’nin dün Lefkoşa’da Elsiyum Park’ta gerçekleşen 2. Olağan Kongresi’nde tek aday olduğu için divan tarafından genel başkan ilan edildi.Özersay’ın 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylığının ardından HP parti başkanlığına Yenal Senin vekalet ediyordu.Kudret Özersay, “HP olarak ülkemizden, ilkelerimizden, mücadelemizden, halkımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. HP, kor kömürden yeniden doğacaktır” diyerek başladığı konuşmasında, HP’nin yeni dönemde temiz siyaset ilkesinden taviz vermeden, halk odaklı bir siyaset yürüteceğini söyledi.Özersay, “HP, Ocak ayında 5’inci yaşını doldurdu. Halka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolu aynı kararlıkla yürümeye devam ediyoruz” dedi.“HP, başka partilerden vekil transferi ya da ayartmasıyla ya da aileden kalan miras üzerine ya da geçici bir heves ile kurulmadı” diyen Özersay, HP’nin KKTC’de değişimi tetikleyen bir siyasi parti olduğunu net şekilde kanıtladığını ve yozlaşmaya karşı, çağdaş bir devlet yapısına sahip olmak için mücadele verdiğini söyledi.HP’nin hükümette olduğu son üç yıl içinde söz verip hayata geçiremediği bazı şeyler olduğunu da ifade eden Özersay, “Söyleyip yapamadığımız ya da ortaklarımızın bize yaptırmadığı işler oldu. Hükümetler sona erdiği için yarım kalan hizmetlerde oldu. Hükümette olduğumuz bu 3 yılın özeleştirisini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bugün artık yaşadıklarından ders çıkarak, çok daha güçlü bir HP vardır” diye konuştu.“3 yıllık görev süresi sırasında başımıza gelmedik talihsizlik şansızlık kalmamıştır” diyen Özersay, hükümette oldukları dönemde ülkede sel, dövizin yükselmesi, cephanelik patlaması ve hatta füze düşmesi gibi birçok sorun yaşamak zorunda kaldıklarını ancak bunlardan pes etmediklerini söyledi.Hükümet etmek açısından değil, kriz yönetimi açısından da tecrübe sahibi olduklarını ifade eden Özersay, “Kovid-19 salgınında dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkeleri bile ne yapacağını bilmezken, HP soğukkanlı davranarak, aklıselim kararlar alarak, ülkemizde az sayıda can kaybı olmasını sağladık. Geç saatlere kadar süren Bakanlar Kurulu toplantılarıyla halkın can güvenliğini sağladık. O dönemde biz Bakanlar Kurulu sonrasında halkımıza şeffaf ve anlaşılır açıklamalar yaptık ve bilgi verdik. Bugünkü duruma bir bakın arkadaşlar.. Bugün sağlıklı ve bütünlükçü bir görünün verilemiyor. Bunun mukayesesini halka bırakıyorum.” dediÖzersay, “Sosyal adaletin kriz döneminde daha da bozluğunu gözlemledik. Sosyal yardımın çok daha adil ve iyi bir şekilde yapılması gerektiğini gördük. HP olarak, bu yönde önümüzdeki dönemde politika geçireceğiz çünkü sosyal adalet bizim için son derece önemlidir” diye konuştu.Halkın içinde olmanın ve örgütlenmenin önemine de dikkat çeken Özersay, “Geçen 3 yıllık hükümet sürecinde sadece muhalefette iken değil, hükümette iken de halk içinde olmamız gerektiğini öğretti. Halkın arasında olmanın, halkın ne düşündüğünü birinci ağızdan anlamanın ne kadar önemli olduğunu gördük, yaşadık. Öte yandan bu geçen süre zarfında sadece kendimizi halka daha iyi anlatabilmek için değil, toplumu dönüştürebilmek için örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. İlçeler bazındaki örgütlenme kararımızı, yaptığımız tüzük değişikleriyle birlikte köyler düzeyinde de örgütlenmeye geçerek, daha etkili bir şekilde halka hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.HP’nin yeni dönemde temiz siyaset ilkesinden taviz vermeden, halk odaklı, devletin vatandaşı için var olduğunu ortaya koyacağını vurgulayan Kudret Özersay, partinin, verimlilik, fırsat eşitliğini gözeterek yeni iş imkanları yaratılacağı, özel sektörün teşviklerle destekleneceği politikalara yöneleceklerini söyledi.HP’nin 5 yıldır yozlaşmanın karşısında, halkın yanında durduğunu, herhangi bir partiyi düşmanı olarak görmediğini ancak böyle bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Özersay, “Biz, halkın yararını gözeterek, duygusal değil daha soğuk kararlı davranmaya devam edeceğiz” dedi.Kudret Özersay, HP’nin yeni dönemdeki hedefleri ve planlarıyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:“Bu 3 yıllık hükmet döneminden dersler çıkararak, kuruluş ilkelerimizle, halka çok daha güçlü şekilde hizmet edeceğiz. Halk odaklı, daha adil, daha çağdaş ve güçlü ve KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için mücadeleye devam edeceğiz. Kamu kaynaklarının kullanımında adil, eşit fırsat istihdam, ekonomide güçlü bir yapı hedefleyeceğiz. Devlet dairesine gitmeye gerek kalmadan online hizmetleri daha da artıracağız. Halka yardımcı olacak, başvurusuna hızlı dönüş yapacak güçlü halkla ilişiler ve halkın eziyet çekmeden işlemlerini yapmasına olanak tanıyacak politikalar geliştireceğiz. Kamu kaynaklarının adil şekilde kullanımını hayata geçireceğiz. Demokratik, laik devlet yapısından asla taviz vermeyeceğiz. Eğitimde, sağlıkta yasaların güncellenmesi bizim yol haritamız olacaktır ve halkın tüm kesimlerini her zamanki gibi kucaklayıp, her türlü ayrımcılığı karşı duracağız.”Özersay, HP olarak Kıbrıs’ta ve bölgede barışa ve istikrara hizmet eden, ezber bozan proaktif bir politika ortaya koyduğunu ifade ederek, “Kıbrıs sorunun çözümünde, işbirliğine dayalı bir yeni çözüm modelini ortaya koyduk. Uluslararası, bölgesel örgütler ve Kıbrıs Rum yönetimi, güven yaratıcı önlemleri ile işbirliğinin ne kadar doğru olduğunu kabul etmeye başladı, hoş geldiler diyorum” dedi.HP’nin Kıbrıslı Türklerin denizlerdeki hakkına da sahip çıkarak yeni ve yaratıcı politikalar ortaya koyan ve ayrıca Kapalı Maraş’ın açılmasının, altını doldurarak hükümet politikası haline getirilmesini sağlayan bir parti olduğunu ifade eden Özersay, “Ama Maraş açılımı bir seçim dönüştürülmüştür. Biz, Maraş’ta ileriye bakacağız ve bunun doğru zemine çekilmesini sağlayacağız” ifadesini kullandı.Özersay ayrıca HP’nin Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkmasının ve Türkiye ile sağlıklı bir işbirliği içinde olmasının, KKTC’nin dünya zeminde saygınlığını artıracağını ve Türkiye ile ortak tezlerine katkı koyacağı görüşünde olduğunu hatırlatarak, partinin bu yöndeki çalışmalarına devam edeceğini de söyledi.Özersay, “Biz, HP olarak ülkemizden de ilkelerimizden de mücadelemizden de halkımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. HP, kor kömürden yeniden doğacaktır. Bu ülkeyi seven bu ülkeye sahip çıkan tüm vatandaşlara selam olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.