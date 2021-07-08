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Bugün Bizden’e yarın hepimize

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali ve CTP Milletvekili Doğuş Derya sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in Türkiye’ye girişinin engellenmesini eleştirdi.

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Bugün Bizden’e yarın hepimize
 
Şahali, “Bugün Bizden’e yarın hepimize!” ifadelerini kullanarak, “Yargısız infazdan, gıyabi hükümden geçen yol, demokrasiye, kardeşliğe ve hoşgörüye çıkmaz! Reddediyorum, susmuyorum!” dedi.
CTP Milletvekili Doğuş Derya ise konuyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında “Tören paşası gibi Türkiye'yi dolaşarak ucuz propaganda işleri ile iştigal eden Ersin bey, KKTC vatandaşlarının düşünceleri dolayısı ile AKP-MHP ittifakı tarafından "milli güvenlik sorunu" olarak fişlenmesi hakkında ne düşünüyor?” diye sordu.
Derya devamla şunları kaydetti:
“Kabinesine atayacağı bakanı belirlemek için bile Fuat Oktay beyin gelmesini bekleyen Ersan bey, anayasal bir hak olan fikir ve vicdan hürriyetinin gasp edilmesi ile ilgili ne düşünüyor? Bulundukları mevkilerdeki meşruiyetleri bir yana, bu ülkeyi yöneten kişiler olarak KKTC vatandaşlarının üzerinde tehdit ve korku ile baskı kurmaya çalışan AKP-MHP ittifakının yaptıklarına dair bir şey diyecekler mi kendileri?”
 
 
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