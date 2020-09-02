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Bugün 5 yeni vaka

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Bugün 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724;
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 ;
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17 ;
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok;
Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991;
Toplam Vaka Sayısı- 344;
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258;
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82 ;
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 ;  
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58; 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ;
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”

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