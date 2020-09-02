Bugün 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724;

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 ;

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17 ;

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok;

Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991;

Toplam Vaka Sayısı- 344;

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258;

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82 ;

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 ;

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58;

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ;

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”