Bugün 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 724 covid-19 testi sonucunda, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724;
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5 ;
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17 ;
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok;
Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991;
Toplam Vaka Sayısı- 344;
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258;
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82 ;
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 ;
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58;
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 ;
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”