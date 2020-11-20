Bugün 4 yerel vaka

Sağlık Bakan Ali Pilli, son 24 saatte toplam 1402 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.
Pilli, pozitif covid-19 vakalarından 3’ünün yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı.
20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar -
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1
Yerel vakalar - 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 251.741
Toplam Vaka Sayısı- 1031
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 976
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-.”