Bugün 4 yerel vaka

Sağlık Bakan Ali Pilli, son 24 saatte toplam 1402 test yapıldığını ve 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, pozitif covid-19 vakalarından 3’ünün yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı.

20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar -

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar - 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 251.741

Toplam Vaka Sayısı- 1031

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 976

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-.”