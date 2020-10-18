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Bugün 16 pozitif vaka

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Bugün 16 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 872 olduğunu, 16 pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 13 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu söyledi. 

18 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 872 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen vakalar -  13 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar - 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 199.476 

Toplam Vaka Sayısı- 852 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 783

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 64 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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