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Bugün 1228 test 2 pozitif vaka

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Bugün 1228 test 2 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1228 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını , 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi .
6 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1228 
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
Ülke dışından gelen vakalar –  2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 230.942
Toplam Vaka Sayısı- 958
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 902
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
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