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Budapeşte’de tarihi buluşma

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rum lider Hristodulidis, Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Politik Topluluğu Zirvesi'nde bir araya geldi. Hristodulidis, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de kısa bir sohbet yaptı

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Budapeşte’de tarihi buluşma
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Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Budapeşte'de aynı masaya oturdu. Liderler Avrupa Politik Topluluğu (EPT) zirvesi çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme öncesinde, Hristodulidis, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de kısa bir sohbet yaptı.
Dün öğleden sonra erken saatlerde Hristodulidis, Budapeşte'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hedef olarak belirlediği birkaç dakikalık görüşme gerçekleştirdi.
Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Yannis Antoniou'ya göre, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu çalışmalarının başlangıcında bir sohbet yaşandı.
Görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti ve görüşmeye TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.
 
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