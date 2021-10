“Bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışıyor”

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hükümetin sahip olduğu zihniyet, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyettir” dedi



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis’te nisabı sağlayamayan hükümetin başı Ersan Saner’e sert sözlerle yüklendi. Erhürman “Vurdumduymazlığın bu kadarı görülmedi” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sen aylardır Anayasayı, içtüzüğü, önüne gelen yasayı ihlal et, Meclis'te nisabı sağlamayı becereme, ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle "yönetmeye" kalkıp Meclis'in itibarını yerle bir et, "benim çoğunluğum var ne istersem yaparım" diyerek muhalefetle diyalogu aklından bile geçirme, sonra da muhalefet bana koltuk değneği olmadı diye şikayetçi ol! Vurdumduymazlığın bu kadarı görülmedi!”

Öte yandan Tufan Erhürman, hükümetin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu savundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programına konuk oldu.

Meclis’in itibarının bu kadar yerle bir olduğu başka bir dönem yaşanmadığını iddia eden Erhürman, Meclis’in halk nezdindeki itibarının her gün biraz daha aşağıya çekildiğini savundu. Meclis Başkanı’nın röportajına işaret eden Erhürman, “Tarihte böyle kötü bir hükümet görülmedi” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Anayasayı, hukuku, halkın gözünün içine baka baka bu kadar paspas eden ve ben bunu yaparım diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Bu zihniyetin ne Anayasa ne de hukuk tanıdığını iddia eden Erhürman, “Fakat Anayasa’sını tanımadığı devleti sözde yüceltmeye de devam ediyor” dedi. “Sizden bir şey olmaz, sizin kurumsal yapınızdan bir şey olmaz” diyerek, halkın özgüveninin sürekli ‘dövüldüğünü’ öne süren Erhürman, bu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yoklukla malul kılmaya çalışan bir zihniyet olduğunu savundu.

Meclis’in açılamadığı gibi kapanmayı da beceremediğini ifade eden Erhürman, kurumsal yapının yerle bir edildiğini savundu.

Ülkede tarafsızlık ilkesinin de paspas edildiğini ileri süren Erhürman, memleketin bu hale gelmesinin sebebinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultay yarışı olduğunu savundu.

UBP’nin kurultaya konsantre olduğunu ifade eden Erhürman, önümüzdeki seçimin her açıdan çok kritik olduğunu kaydetti. Erhürman, şu anki Meclis’in başka hükümet ‘doğuramayacağının’ açık olduğunu belirtti.

Halkın bu Meclis’e dair beklentisinin kalmadığını savunan Erhürman, bu yapının, halkın iradesini temsil eden yapı olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Bu Meclis, gerçek anlamda bir hükümet doğuramaz artık. Bu işin kışta bitmesi gerekiyor. Şu anda hükümet yok. Olmayan hükümet, 6 ay daha ömür biçmeye çalışıyor kendine. Gün geçtikçe, seçime yaklaştıkça daha da tuhaf laflar söylenmeye başlandı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise ülkede durmadığını ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar nereden bilecek ki memlekette sorun var mı? Memlekette durduğu yok. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor haberi yok” dedi.