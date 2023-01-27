“Bu zehirli yayıncılığı durdurmalıyız”

Avukat Fezile Osum: “Eğer biz bu zehirli yayıncılığı durduramazsak, ileriki günlerde topluma yapılacak kötülükleri düşünmek bile istemiyorum”

İnsan Hakları Platformu, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Programı Koordinatörü Avukat Fezile Osum, 16 yaşındaki Helin Reessur cinayetiyle ilgili “Aşk Cinayeti” manşeti atan, Özer Kanlı‘nın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Kıbrıs Gazetesi‘nin kendi sitesinde yer alan “yayın ilkelerini” yayınlayarak, şimdiki yönetim zihniyetinin bunları bile anlamayacak seviyede olduğunu vurguladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osum, Kıbrıs Gazetesi’nin nasıl bir zihniyetin elinde olduğunun açıkça belli olduğunu, bugünkü manşetin de kadın ve LGBTİ+ düşmanı zihniyetin geldiği noktayı gösterdiğini kaydederek, işin trajikomik kısmının; bu gazetenin sitesinde kendi “yayın ilkeleri”nin listelendiği kısım olduğunu belirtti.

Osum; “Örneğin bakınız şu kısımlar” diyerek listedeki bazı maddeleri paylaştı;

1- Gazete yayınlarında herhangi bir birey, cinsel yönelimi, ırkı, sosyal düzeyi, dini inançları nedeniyle aşağılanamaz.

6- Suçlu olduğu mahkeme tarafından kanıtlanana kadar hiç kimse suçlu ilan edilemez.

12- Kıbrıs Gazetesi personeli, gazetecilik kaygısıyla hareket eder, meslek etik kodlarına dikkat eder.

13- Kıbrıs Gazetesi, insan haklarına ve evrensel değerlere uygun yayın yapar, nefret söylemi kullanmaz.

14- Haber başlıklarında, okuyucuyu aldatıcı başlıklar kullanmaz”

Osum şunları söyledi;

“Maalesef bu gazeteyi şu an yürüten zihniyet bu yazılanları bile anlayamayacak seviyede. Bence buna verilecek en güzel tepki öncelikle yorulmadan eleştirmek, Kıbrıs Gazetesi’ni alan tüm bildiklerimizi uyarmak ve burayı reklam gelirleriyle besleyen kaynakların farkındalığını geliştirmek. Eğer biz bu zehirli yayıncılığı durduramazsak, ileriki günlerde topluma yapılacak kötülükleri düşünmek bile istemiyorum”

