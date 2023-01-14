Bu yola dikkat

Yağışlı hava bazı yollarda aksamalara neden oluyor.

Polis Basın Subayı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Dikkat! KANTARA- ARDAHAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ ...

Aşırı yağışlar nedeniyle Kantara - Ardahan yolu üzerine kopan kaya parçaları düşmüştür. Yol üzerinde Polis tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak yolun temizlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.