Bakan Ataoğlu, 2017’de Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile başlatmış oldukları İmar Planı’nın son aşamasına gelindiğini açıkladı



Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2017’de Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile başlatmış oldukları İmar Planı’nın son aşamasına gelindiğini ve yine beraber çalışarak sonlandıracaklarını kaydetti. Ataoğlu, “Bu yola beraber çıktık, beraber başaracağız” dedi.

Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu altında birleşen sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, CMC maden atıkları, hava kirliliği ölçümü, Lefke Maden Müzesi, Lefke İmar Planı ve yapılması planlanan İleri Yaş Yaşam Merkezi konuları ele alındı. Ataoğlu ve temsilciler, son durum değerlendirmesi yaparak, atılacak atımları görüştü.

Toplantıda ilk olarak sözü olan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Bakan Ataoğlu’nun Lefke bölgesine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini sunarak, iyi bir diyalog çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini söyledi ve çalışmaların artması talebinde bulundu.

Bakan Ataoğlu ise, burada yaptığı konuşmada, 2016 yılında ilk göreve geldiklerinde, bölgelere yönelik neler yapılabileceği konusunda bir çalışma başlattıklarını, 2017 yılında İmar Planı’nı Belediye Başkanı ve sivil toplum yetkilileriyle hep beraber başlattıklarını ve şu an gelinen son aşamada süreci yine hep birlikte sonuçlandıracaklarını belirtti.

CMC ile ilgili gelen talepler hakkında da konuşan Ataoğlu, çıkılan ihale sonucunda Çukurova Üniversitesi'nin bir rapor hazırladığı ve bu raporun paylaşıldığını, sürece nasıl devam edileceği konusunda da bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda ilerleyeceklerini kaydetti.

Ataoğlu, hava kalitesi ölçümüne dair talepleri de değerlendirdiklerini ve bölgede en verimli noktanın belirlenmesinin ardından hava kalitesi ölçüm cihazının 3 aylık periyotlarla bölgede kullanılacağını bildirdi.

Lefke Maden Müzesi’ne dair son durumu da değerlendiren Ataoğlu, Belediye ile yapılan protokol sonrasında başlatılan restorasyon çalışmalarında süre içerisinde bazı eksiklikler yaşandığını anlatarak, yeniden göreve gelmelerinin ardından ihale sürecini başlattıklarını ancak dövizin yükselmesinden dolayı ilgili şirketlerin ihaleye katılımının yeterli düzeyde olmadığını, geçen günlerde fiyatların yeniden güncellenmesiyle birlikte yeni bir ihaleye çıkılması aşamasına gelindiğini söyledi. Ataoğlu, buranın bölgeye kazandırılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, kısa zaman içerisinde müzenin açılışını da, ilk günkü heyecanla yapacaklarını kaydetti.

Lefke İleri Yaş Yaşam Merkezi’nin bu toplantıda gündeme gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, sağlık turizminin önemine dikkat çekti ve bu bölgede konum itibariyle çok uygun bir yerde merkezin açılması için çok hızlı bir şekilde adımları atacaklarını dile getirdi.

