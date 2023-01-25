“Bu yeni yoldan geri dönüş yok”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin resmen tanınmasını talep ettiklerini belirterek, “Kıbrıs Rum tarafı kabul etsin ya da etmesin, çıktığımız bu yeni yoldan geri dönüş yoktur” dedi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ve KKTC’nin gözlemi üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katıldı.

Ertuğruloğlu, Türkiye, İran, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan’dan oluşan üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türklerinin teşkilatın her seviyedeki toplantılarının kararlı bir katılımcısı olduğunu belirten Ertuğruloğlu, KKTC’nin sayısız başarılı EİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığını anımsattı ve 2023 yılında da KKTC’de EİT etkinliklerini düzenleme niyetini dile getirdi. Buna ilişkin hazırlık çalışmalarının başladığını belirten Ertuğruloğlu, tüm üye devletlerden katılımcıları KKTC’de ağırlamak istediklerini ve değerli katkılarının beklendiğini belirtti.

KKTC’nin hem adadaki hem de bölgedeki yeni dinamikler karşısında tasarladığı yeni vizyonu ile ilgili görüşlerini de paylaşan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunun yaklaşık 60 yıldır uluslararası toplumun gündeminde yer aldığını ve konunun yanlış teşhis edildiğini” kaydetti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunun bir “statü meselesi” olduğunu vurguladı.

“Uluslararası toplumun Kıbrıs konusuna yaklaşımının değişmediği sürece karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmanın olmayacağını” vurgulayan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs müzakerelerinde 50 yıldan fazla bir sürenin kaybedildiğini ve yeni vizyon ile ileriye yönelik adım atmanın tam zamanı olduğunu” söyledi.

“Sahadaki gerçeğin kabul edilmesinin Kıbrıs adası ve çevresinde çok ihtiyaç olan istikrarı, güvenliği ve iş birliğini kesinlikle mümkün kılacağını” belirten Ertuğruloğlu, bu işbirliğinin adadaki iki halkın ve iki devletin egemen eşitliğine, uluslararası eşit statüsüne dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle, Kıbrıs Türk halkının KKTC’nin resmen tanınmasını ve müktesep haklarının, yani devletin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesini talep ettiğini belirten Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Rum tarafı kabul etsin ya da etmesin, çıktığımız bu yeni yoldan geri dönüş yoktur. Kıbrıs Rumları ve uluslararası toplum Kıbrıs’ın inkar edilemez gerçeğini kabul etmek zorundadır, o da; iki ayrı egemen devletin, iki ayrı demokrasinin, iki ayrı halkın var olduğudur.”

KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin sağlam desteğiyle güçlü durduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, “Uluslararası toplumda hakkımız olan yerimizi almak için engelleri kaldıracağımıza inanıyorum” dedi.

Kıbrıs Türk halkına günlük hayatın her yönünde uygulanan adaletsiz izolasyonu bu platformlarda birçok kez dile getirdiğini hatırlatan Ertuğrul

oğlu, “EİT üye devletlerinin Kıbrıs Rum tarafının bize uyguladığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmaya yardımcı olmak için her alanda, ülkemizle daha fazla temas ve iletişimde olmayı teminen hızlı bir şekilde somut adımlar atacaklarını içtenlikle umut ediyorum” şeklinde konuştu.

