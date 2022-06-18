“Bu yaz elektrik sıkıntısı yaşamayacağız”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, son bir haftadır elektrik kesintisi yapılmadığına dikkat çekti ve “Bu yaz elektrik sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi



Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Teknecik’te 8 dizel jeneratör olduğunu ve1’inin arızalı olduğunu söyleyerek “Bu arıza tamirinin yaza yetişeceğini düşünmem” dedi.

Akyiğit şöyle dedi:

“7 dizel jeneratör 119 megavat üretim yapıyor. Ülkemizde özel şirket AKSA, toplamda 148 megavat kurulu güçten 100 megavata çalıştırabiliyor. Bugün itibariyle AKSA’da dahil 325 megavat üretim var.

1 haftadır gündüz 225 megavat civarında seyreden elektrik ihtiyacı saat 20.00’den sonra gece en yüksek seviyeye çıkıyor, 235-240 megavata kadar çıkıyor. Şu anda sıkıtı yok. Temmuz ayı başında sıcakların artmasını bekliyoruz. Geçmiş yılların da ihtiyacına bakıldığında, Temmuz’da ihtiyacımız 360 megavata çıkacaktır. Şu anda bir açık vardır. Santraller açığı gidermede ilaç gibi gelecek. Bu yaz elektrik sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum.

Son bir haftadır elektrik kesintisi yapılmıyor. Olan kesintiler de basın yoluyla duyuruyoruz. Kesintiler, çalışma ve bakımdan dolayı yapılıyor. Üretim yetersizliğinden bir haftadır kesinti yapılmıyor.

Bugünlerde günlük 650-700 ton civarında yakıt tüketiliyor. Teknecik’te 3 adet 20 ton kapasite yakıt tankı var. 12 bin tondan büyük gemiler yaklaşamıyor.

Elektrik Kurumu’nda uzun süredir sayaç yok. Bu konuda hem üzgün hem de rahatsızım. Dün itibariyle 3 faz sayaçlar ambara girdi. Tek faz sayaçlarla ilgili sorunları çözdük. 5 bin adet tek faz sayaç siparişi verdik. En hızlı yolla bu sayaçlar Kıb-Tek’e nasıl gelir bu sorunu çözeceğiz.”

