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Bu veda çok erken

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Siroz hastalığı nedeniyle 34 yaşında hayata veda eden Fırat Kolal, gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı

Bu veda çok erken
 
 
Lefkoşa'da kalmakta olduğu evinde 29 Eylül sabahı ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Fırat Kolal (Golal), gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.
Fırat Kolal, dün çok sevdiği Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen törenin ardından Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Yapılan törende, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, Fırat Kolal ile ilgili bir konuşma yaptı.
Kulüpteki törende konuşan bir diğer isim ise Fırat Kolal’ın Annesi Feray Kolal oldu.
Anne Feray Kolal, konuşmasında oğlunun şartlar ne olursa olsun fanatiği olduğu takıma destek verdiğini ifade ederek, konuşmasını Fırat Kolal’ın dilinden düşürmediği “Oyna Forest” sözleriyle bitirdi.
Anne Feray Kolal’ın dilinden dökülenler herkesi gözyaşlarına boğdu.
Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 34 yaşında hayatını kaybeden Golal'ın otopsisinde ölüm sebebinin “Siroz” sonucu olduğu tespit edildi.
 
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