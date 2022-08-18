Bu vahşet unutulmaz

Kıbrıs’ta Rumların katliamlarından birinin sergilendiği “Barbarlık Müzesi” TİKA tarafından restore edilerek yeniden açıldı

Kıbrıs'ta Aralık 1963'teki Kanlı Noel olaylarında tarihe Kumsal Katliamı olarak geçen saldırıda şehit düşenlerin anısına yapılan Barbarlık Müzesi, restore edilerek yeniden ziyarete açıldı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen “Barbarlık Müzesi Restorasyonu, Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzim Projesi”nin açılışı, dün düzenlenen törenle yapıldı.Açılışın kurdele kesilerek ve gülümseyen görüntülerle yapılması dikkat çekti.Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; ardından konuşmalar yapıldı. Tören, restore edilen müzenin açılması ve gezilmesiyle tamamlandı.21 Aralık 1963 tarihinde Akritas planını hayata geçirmeyi amaçlayan Rumların Türklere karşı başlattığı ve tarihe Kanlı Noel adıyla geçen saldırılarda adanın her tarafında çok sayıda şehit verilmiş, EOKA milisleri 23-24 Aralık’ta ise Kumsal Mahallesi’ni hedef almıştı. Eski adı İrfan Bey Sokak olan Mürüvvet İlhan Sokak’taki "2" numaralı evde yaşananlar belki de en acımasız saldırı olarak akıllara kazındı.Tarihe “Kumsal Katliamı” olarak geçen saldırıda, Binbaşı Dr. Nihat İlhan alayında görevdeyken, evde bulunan eşi Mürüvvet İlhan ile üç oğlu, 6 aylık Hakan, 4 yaşındaki Kutsi ve 6 yaşındaki Murat küvetin içinde şehit edilmişlerdi. Kurşun yağmuru sırasında evde bulunan Feride Hasan Gudum da şehit olmuştu. Ev, 1 Ocak 1966 tarihinde Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.Restore edilen Barbarlık Müzesi’nin açılışında konuşanBaşbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bugün hayatını Kıbrıs davasına adamış İlhan ailesinin hiç hak etmedikleri bir şekilde şehit düşürülmelerinin 59’uncu yılı” diyerek, Kıbrıs Türk halkının, geride kalan 59 yıl boyunca, yaşanan zulmü unutmadığını vurguladı.Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Barbarlık Müzesi’nin çağa uygun son teknoloji alt yapısıyla donatıldığını, yapılan teknik donanımla o günlerde yaşanan olayların bire bir anlatıldığını kaydetti.