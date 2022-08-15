Bu vahşet unutulmaz

Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde toplu katliam sonucu yaşamlarını yitiren şehitler düzenlenen törenle anıldı

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri dün düzenlenen törenlerle anıldı.Muratağa-Sandallar Şehitliği ve Atlılar Şehitliğindeki törenlerde, çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, şehitlikler gezildi ve dua okundu. Törende, şehit torunu Ayşe Güler Akın tarafından bir şiir de okundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa-Sandallar Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkünün çok acılar çektiğini, çok şehitler verdiğini, ancak Muratağa, Sandallar ve Atlılarda’da yaşananların bambaşka bir olay olduğunu söyledi. Çocuk, kadın ve yaşlıların katledilerek, toplu halde gömüldüklerini kaydeden Tatar, bu olayların unutulmasının mümkün olmadığını, unutturulmaması gerektiğini belirtti.Şehitlere olan borcun devleti yüceltmek, Kıbrıs Türkünün kazandığı bağımsızlık, özgürlük ve egemenliği sürdürmek olduğunu söyleyen Tatar, şehitlerin mücadelesinden “bağımsızlık, hürriyet ve devlet” doğduğunu kaydettiİkinci Barış Harekatı ile yeni sınırların çizildiğini ve adada yeni bir dönemin başladığını söyleyen Tatar, adada ancak egemen eşitlik temelinde, iki kurumsal yapının iş birliğine dayalı bir anlaşmanın mümkün olabileceğini, bunu tüm dünya ile paylaştıklarını belirtti. Tatar, Türkiye’nin de yeni siyaseti desteklediğini, Konya ziyaretinde bir ayara geldiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’in de Kıbrıs türkünün mücadelesine inandığını ve desteklediğini söyledi.Tatar, şehitlere mükellefiyetlerinin “Yeni nesillere, bağımsız, özgür, hür ve egemenliği ile yaşayabilen bir vatan bir devlet bırakmak” olduğunu ifade etti.Kıbrıs Rum basınında Kıbrıslı Türklerin katledilmeleriyle ilgili olarak “Cezalandırılmayan Cinayetler” başlığı ile haberler yayınlandığına işaret eden Tatar, bu katillerin kimler olduğunun bilindiğini, söz konusu cinayetlerin Birleşmiş Milletlerin gözü önünde Kıbrıs Rum polis ve askerler tarafından işlendiğini ancak bunların ve yargıya götürülmediğini veya götürülemediğini, bundan utanmalarının gerektiğini kaydetti.14 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs´ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledildiRum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından önce Sandallar köyü basıldıDaha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürüldüKöylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak yakınlardaki terk edilmiş bir taşocağının yakınlarında toplu mezara gömüldüCesetlerin büyük çoğunluğu parçalanmış haldeydi. Bu da katliamda otomatik tüfeklerin yanı sıra kesici silahların da kullanıldığını ortaya çıkardı. 15 Ağustos günü Atlılar köyü basıldı.Burada köylülere toplu mezarlar kazdırıldıktan sonra hepsi kurşuna dizilerek öldürüldü. Saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen katledildi.Katliam iki EOKA militanıyla bölgeden topladıkları 30 adam tarafından gerçekleştirildi.Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos günü bulundu. Diğer toplu mezarlar ise 1 ve 2 Eylül 1974 tarihlerinde ortaya çıkarıldı1 Eylül günü saat 20:50'de Lefkoşa'daki Türk basın ataşeliği katliamı doğruladı.Toplu mezarların geriye kalanı yabancı basın mensuplarının önünde açıldı.Bu katliamlarda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü.