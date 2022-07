“Bu ülkeyi elbirliğiyle bitirdiniz”

Ekonomist Mehmet Saydam, elektrik kesintilerine isyan etti: “Hiçbirinizin bu toplumun yüzüne bakmaya suratı olmaması gerek”





Ekonomist Mehmet Saydam, ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve elektrik kesintilerine ilişkin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Ülkenin tam bir kaos içinde olduğunu belirten Saydam, “Dünya ve Türkiye’de yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden dolayı zaten ülke olarak dağıldık. Şimdilerde de elektrik rezaleti ile uğraşıyoruz” dedi.

Mehmet Saydam’ın paylaşımı şöyle:

Bu ülkeyi el birliği ile bitirdiniz.

Ülke tam bir kaosun içinde. Dünya ve Türkiye de yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden dolayı zaten ülke olarak dağıldık. Şimdilerde de Elektrik Rezaleti ile uğraşıyoruz.

Turizmci, Sanayici, İthalatçı, Esnaf, Hizmet Sektörü, Halk, hepsi per perişan. Ticaret için jeneratörü olan mazota para yetiştiremiyor, olmayan işletmesini açamıyor. Halk bu sıcakların içinde tıpkı ada ekonomisi gibi eriyip gidiyor.

Elektrik şimdinin değil son 30 yılın sorunu.

Geliyorum dedi ve sonunda bu rezalet günler geldi. 30 yılda kimler kimler hükümet etti bu topluma.

O Mecliste oturan ve 1 saman balyasını 2 Eşeğe pay edemeyen 50 vekil ve tüm partilerin ortak suçudur bu. Muhalefet ucuz kahramanlık peşinde. İktidar ise rantın.

Halk - Esnaf - Ekonomi kimsenin umurunda değil. Zaten anlamıyorlar da

Boş boş konuşmalar. Şu an saat 20:45. Saat 13:30’dan beri elektrik yok

İş yok. Üretim yok. Yemek- Çamaşır - Ticaret yok.

Ama Kamu maaş ödeyecek mi? Evetttt Başka bir görevi var mı? Hayırrr…

Yarın Hükümet hayat pahalılığını olumsuz ekonomik gerekçelerden dolayı kamu maaşlarına yansıtmasın, tüm sendikalar ve kamu sokaklara dökülür

Ama elektrik yok mu sorun değil.

Zaten halkın yarısı öğlen 14:30’a kadar klimalı kamu dairesi içerisinde çalışırmış gibi keyfi sefa sürer. Normalde mesai bitimine 1 saat kala daireden kaçan birçok memur arkadaş, evde elektrik yok bari oturalım dairede klima altında, üstüne bir de yazalım mesai mantığında. Haklılar da...Elektrik, klima bedava bir de üstüne mesai ödemesi.

Kazan Kazan. Ne hal be.

Ne sendikalar ne Sanayi ne Ticaret Odası. Duymadık görmedik konuşmadık modelinde. Sizlerin de siyasilerden bir farkınız yok gençler. Bu ülke gerçeği maalesef bunlar.

Ve hiçbirimiz böyle bir kabilede yaşamayı hak etmiyoruz. Bu ülke siyaseti bir gün değişir mi bilmem. Ama herkes bir köşe başını tutmuş.

Seçmenin çoğunluğu menfaat. Her seçim öncesi tüm partiler istihdam ve atamalar yapmaya devam ettikçe bu ülke siyasetinde yeniden yapılanma olmaz

Seçmen profili zaten değişti.

Siyaset de ona uygun davranmayı daha da geliştirdi. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler çok değil. Bizden sonra en fazla 2 nesil sonra bu ülkeden göç edeceğiz.

Bu aşikar.

Kaldi ki yarın secim olsa, aynı sayı ve isimler yine o 50 koltuğu doldurur. Menfaat işte.

Dediğim gibi Meclisteki 50 arkadaş muhalefeti iktidarı çoğunluğu şirket yönetmemiş, doktor, kamu kökenli, hayatı kitaplardan öğrenmiş akademisyenler ve hatta mesleği siyaset olan ve öngörüsüz kuru bir figüran kalabalığı.

En acısı da 50’si de yetersiz olduklarının farkında dahi değiller.

Kendilerini bilge sanıyorlar .

Hiçbirinizin bu toplumun yüzüne bakmaya suratı olmaması gerek.

Ama ne yazık ki sizler yüzsüz ve kişisel menfaatlerinizi düşünürsünüz tıpkı yarattığınız seçmen profiliniz gibi

Bu ülkeyi bitirdiniz. Kına yakın gözünüze…