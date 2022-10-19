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“Bu ülkede güzel bir şeyler yapmak zor”

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Lefkoşa’da bir trafik ışığına “kalp” çıkartması yapıştıran ve polis tarafından ceza alan Burak Çetinalp, cezasını ödeyeceğini söyledi ve ekledi: “Bu ülkede güzel bir şeyler yapmak zor”

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“Bu ülkede güzel bir şeyler yapmak zor”
 
Lefkoşa’da önceki gün Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarına kimliği kalp şeklinde naylon yapıştırılmış ve kırmızı ışık bir süre kalp şeklinde yanmıştı.
Atatürk Spor Salonu önündeki ışıklara yapıştırılan naylon kısa sürede fark edilerek yetkililer tarafından söküldü.
Olayı gerçekleştiren şahıs polis tarafından kısa sürede tespit edildi ve söz konusu şahsa sabit ceza kesildi.
Söz konusu kişi, trafik ışıklarının veya levhalarının görülmesini engellemek suçundan 980 TL ceza aldı.
Öte yandan ülke gündemini meşgul eden, Lefkoşa’da bir trafik ışığına “kalp” çıkartması yapıştıran Burak Çetinalp konuştu.
Polis tarafından ceza kesilen Çetinalp “borcum bin TL, ay başı maaşımı alınca ödeyeceğim” dedi.
Kendisine destek olanlara da teşekkür eden Çetinalp “bu ülkede güzel birşeyler yapmak zor, zor insanlar ile zor bir ülkede yaşıyoruz sevgiyle aşkla kalın” dedi

 
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