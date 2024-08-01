GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç vurguladı: “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de toprağımıza göz dikenler olur ise GKK ve KTBK ile beraber tarihte aldıkları cevabın aynısını alacaklardır. Bu toprağa kem gözle bakanların gözleri kör edilecek, iyi niyetle gelmeyen ayaklar, uzanan eller kırılacaktır ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç burada yaptığı konuşmada, Başkan Töre’yi bugün GKK bahçesinde düzenlenecek resepsiyona davet etti.

Aytaç, GKK’nın sahip olduğu modern silahlar, ulaştığı teknoloji , üstün eğitimli personeli ile beraber kazanmış olduğu harbe hazırlık seviyesi ile dün TMT’nin olduğu gibi bugün ve yarın da görevini icra edecek imkan ve kabiliyette olduğunu kaydetti.

Görevlerinin gerek mavi vatanda gerek ise vatan toprağında devlet ve milletin hak ve menfaatlerini koruyarak milletin huzur içerisinde yaşamasını temin etmek olduğunu ifade eden Aytaç, bu görevi layığıyla yerine getirmenin haklı gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Aytaç, “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de toprağımıza göz dikenler olur ise GKK ve KTBK ile beraber tarihte aldıkları cevabın aynısını alacaklardır. Bu toprağa kem gözle bakanların gözleri kör edilecek, iyi niyetle gelmeyen ayaklar, uzanan eller kırılacaktır ” dedi.

Tümgeneral Osman Aytaç , GKK olarak üzerlerine düşeni, layığıyla yerine getireceklerine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.

Aytaç, görev süresi içerisinde Başkan Töre’nin GKK’na desteğini gördüklerine değinerek, GKK mensupları adına şükranlarını sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, TMT’nin, ulusal direnişi başlatmamış olsaydı Kıbrıs’ın belki de çoktan Girit adasına dönüşüp 12 adalardan biri haline gelebileceğini ve Barış Harekatı’na gelemeden Yunanlıların eline geçeceğini söyledi.

Mukavemeti devam ettirerek GKK Komutanlığının kuruluşu ile bu mücadeleyi sürdürmenin çok önemli olduğunu kaydeden Töre, caydırıcı olmak gerektiğini belirtti.

Töre, “Hem GKK hem de ona bağlı teşkilatlarımız güçlü olmalıdır. Güçlü olursak savaş çıkma ihtimali azalır. Ama güçsüz olursak düşman pusuda beklemektedir.” dedi.

