Görevden alınan AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Perkan Zeki, “Siz bizi cezalandırmadınız; geleceğin öğretmenlerini yetiştirilecek olan nesilleri, onların anne babalarını cezalandırdınız. Siz bu toplumu cezalandırdınız” dedi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, kendisine sormadan karar aldıkları

gerekçesiyle Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu’nu topluca görevden almasına tepkiler devam ediyor.

Görevden alınan AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Perkan Zeki de bu karara tepkisini ortaya koydu.

Prof. Dr. Canan Perkan Zeki, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Üyeleri liyakate uygundur, işin ehlidirler ve o kurumu geliştirsinler diye oraya atayacaksın; sonra da uzmanlıklarını, bilgi ve becerilerini sergiledikleri ve kurumun önünü açtıkları için, yani kısacası doğru olanı, aklı ve dürüstlüğü seçtikleri için sözüm ona ‘cezalandıracaksınız’ ve görevden alacaksınız… Siz Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu olarak bizi cezalandırmadınız; siz geleceğin öğretmenlerini yetiştiren kurumu hiçe sayarak; geleceğin öğretmenlerini yetiştirilecek olan nesilleri, onların anne babalarını cezalandırdınız. Siz bu toplumu cezalandırdınız… Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum…”

