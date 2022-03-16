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“Bu toplum bu kadar kötüsünü hak etmiyor”

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Halkın Partisi Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, toplumun bu kadar kötü bir siyasi ortamı hak etmediğini kaydetti.

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“Bu toplum bu kadar kötüsünü hak etmiyor”
 
Manavoğlu'nun sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımı şöyle:
"Gelmiş olduğumuz siyasi ortamı ve devlet yönetimindeki itibarsızlaşma halini gördükçe sürekli "toplumlar hakettikleri gibi yönetilir" söylemi tekrarlanarak söyleniyor.
Seçim sonuçlarına bakarsak yine bu yorumu yapabiliriz, ben de onaylayabilirim bu söylemi belki de ....
Ama yok be gardaş bu kadar da kötüsünü haketmez bu toplum!"
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