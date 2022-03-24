CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhurbaşkanı Tatar'a sert sözlerle yüklendi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sosyal medyadan sert sözlerle eleştirdi.

Tatar’ın "cadı avı" başlattığını vurgulayan Solyalı “Bu tavra tahammül edemiyorum” dedi.

Ürün Solyalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Sn. Tatar "cadı avı" başlatmış...

Gazetecilere, eleştirilere, düşünce özgürlüğüne tahammül edemeyen bir Cumhurbaşkanı...

İnsanını sırf kendini eleştirdi veya kendi gibi düşünmedi diye hedef göstermekten, jurnallemekten de geri durmayan bir tavır...

Daha önce de söyledim, barışa, özgürlüklere, insan haklarına karşı duran, dahası tahammül edemeyen bir tavır...

Ben de bu tavra tahammül edemiyorum...

Çok tanıdık hareketler ama burada buna izin vermeyiz.

Bu ülkede barış, özgürlükler, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasi mücadelesi güçlenerek devam edecek.

Size rağmen!”



