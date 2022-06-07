“Bu tasarılar Anayasa’dan döner”

HP Milletvekili Baybars: “Ülke yangın yeri gençler göç ediyor ama siz bizim sesimizi kısmaya çalışıyorsunuz? Bu kadar mı kopuksunuz bu toplumdan”



HP Milletvekili Ayşegül Baybars, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tasarılara ivedilik konusundaki talebin ne olduğunu sordu, Meclis’ten geçse dahi, tasarıların Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine işaret etti.

Baybars, hükümetin kendisinin bile söz konusu yasa tasarısının arkasında duramadığını ifade ederek,

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkede ekonomik, demokrasi, siyasi kriz olduğunu söyledi, “Kıbrıs Türk halkının iradesine o kadar saygınız yok ki, yine karşımıza gelip, hükümetin gayri meşru tartışmalar bitmeden, ne yazdığınızı bilmediğiniz, 3 yasa tasarısını önümüze getirdiniz” dedi.

Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasa tasarılarına ivedilik istenmesini eleştiren Baybars, ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçiminden beridir baskı altına alınmaya çalışıldığını vurguladı. Baybars, ‘bugüne kadar yaptıklarınız yetmedi mi?’ diye sordu.

Baybars “Sizin kendinize de Kıbrıs Türk halkının iradesine de saygınız yok” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkede bu kadar çok sıkıntı varken, kendinizin dahi içinde ne yazdığını bilmediğiniz üç tane yasa tasarısı getirdiniz önümüze. Sayın Üstel bu yasaların ne ivediliği var? Bu kadar mı kopuksunuz bu toplumdan? Ülke yangın yeri gençler göç ediyor ama siz bizim sesimizi kısmaya çalışıyorsunuz. Bu ülkede yarattığınız umutsuzluktan dolayı çıkıp özür dilemeniz lazım ama siz insanları susturmaya, yalnız bırakmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar sokakta kahvede bir şey söylediğinde, hoşnutsuz bir durum diyerek insanlara bir sürü ceza davası açacaksınız. Demokrasiyi ayaklar altına alacaksınız ve bundan utanmayacaksınız. İlk icraatınız bu yasalara ivedilik mi? İnsanlar ekmek alamıyor. Toplumun en acil konusu bu mu?”

Demokrasinin ayaklar altına alındığını vurgulayan Baybars, yasa tasarılarının ne ivediliği olduğunu sordu.

“Yapamayacaksınız. Meclis’in sağ tarafında oturanlar değil, bu toplumda bu ülkeyi seven çok fazla insan var” diyen Baybars, yasa tasarılarına onay verilmesi halinde hükümette yer alan vekillerin utanç ve mahcubiyetle yaşayacaklarını kaydetti.

Baybars, hükümete yasa tasarılarını geri çekme, Kıbrıs Türk toplumuna ihanet etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.

