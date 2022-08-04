“Bu son uyarı”

Kamu-İş, okullarda çalışan taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkı talebiyle bir kez daha eyleme gitti. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Şu anda 86 kişinin Sağlık Bakanlığında kayıtsız çalıştığını” söyledi ve “Bu son uyarıdır. Eylemlerimizin şiddeti ve dozu artacaktır” dedi

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda çalışan taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkı talebiyle 40 günü aşkın süren eyleme rağmen hükümetin hala bir uzlaşı masası oluşturmadığı ve hademe hizmetleri alımı için ihaleye çıkılacağı yönünde sendikaya bazı duyumlar ulaştığı gerekçesiyle dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.Başbakanlık önünde eylemlerini sürdüren işçilerin de katılımıyla dün Milli Eğitim Bakanlığı önüne Kamu-İş tarafından yapılan basın açıklamasının ardından sendika temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Bakanlıkta görüşmeye davet edildi.Bakan Çavuşoğlu ile yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basına açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bakan Çavuşoğlu’ndan, okullarda çalışan hademelerin toplu iş sözleşmesi hakkı konusunu Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirmesi talebinde bulunduklarını söyledi.Kamu-İş’in, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklaması sırasında, sendikada örgütlü işçiler, ellerinde “Sendikasız demokrasi olmaz”, "Haklılar diyorsunuz, haklarını vermiyorsunuz” “İnsana sevgi, emeğe saygı” yazılı pankartlar taşıdırlar, sloganlar attılar.Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Bakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak çalışan işçilerin haklarını aramak için 43 gündür Başbakanlık önünde çadır eylemlerini sürdüklerini ancak buna rağmen bu konuda bir uzlaşma masası oluşturulmadığını söyledi.Serdaroğlu, “Hiçbir müzakere masası oluşturmayan bir Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve bir hükümet vardır. Bu anlaşılır bir şey değil, kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.Ahmet Serdaroğlu, eylemcilerin ellerinde taşıdığı “Haklılar ama haklarını vermiyorsunuz” yazılı pankarta işaret ederek, “Sayın Erhan Arıklı, çadırı ziyaret etti… Sayın Arıklı, ‘Bu insanlar haklıdır’ diyorsunuz ama hiç umurunuzda olmuyor. Sayın Arıklı, o koltukta hala neden oturuyorsunuz? Mademki bu insanlar haklıdır ama haklarını vermiyorlar neden Bakanlar Kurulu’nda sesinizi yükseltmiyorsun?” diye sordu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na da bazı eleştirilerde bulunan Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı nerededir? Şu an burada emekleri sömürülen insanlar bizi ‘sömürüyorlar’ diyorlar, Çalışma Bakanı bununla ilgili ne yapıyor?” sorusunu yöneltti. "Özelde siz kaçağı önlemek istiyorsanız. Öncelikle siz kaçak çalıştırmayacaksınız” diyen Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Şu anda 86 kişinin Sağlık Bakanlığında kayıtsız çalıştığını” ileri sürdü.“Bu son uyarıdır. Eylemlerimizin şiddeti ve dozu artacaktır” diyen Serdaroğlu, “Biz 43 gündür eylem yapıyoruz, bu sistemin yanlış olduğunu söylüyoruz. Tüm bakanlıklar dahil hepiniz bizi haklı görüyorsunuz. Bu insanların pandemi dönemi de dahil paralarını alamadığını, eylemini başlatmadan önce para alamadıklarını, sigorta yatırımlarının yapılmadığını biliyorsunuz ama bunları bile bile şu anda Eğitim Bakanlığında hademe hizmetleri için 280 kişilik ihaleye çıkıyorsunuz” ifadelerinde bulundu.“Yarın okullar açılmadığında bunun suçlusu biz değiliz. Bunun suçlusu hükümet edenlerdir” diyen Serdaroğlu, “Okulların açıldığı ilk gün Kamu-İş hem şu anki hademeler hem de okullardaki kadrolu hademelerle birlikte okulları açtırmayacaktır. İhaleye çıktığınız anda da o gelecek olan şirketi kapıdan içeriye koymayacağız” ifadelerinde bulundu.Basın açıklaması ardından sendika temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Bakanlıkta görüşmeye çağrıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Bir yol kat etmek istiyoruz. Ama henüz daha bir yol kat edemedik. Görüşmenin çok da olumlu geçtiğini söylemem... Dolayısıyla Başbakanlık önündeki eylemimiz devam edecek” dedi.Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığına gelmemizin bir başka nedeni de aldığımız duyumlara göre hademe hizmetleri için ihaleye çıkılacağıydı. Biz bununla ilgili sendika olarak duruşumuzu net bir şekilde Sayın Bakana açıkladık. İş barışının bozulacağını ve önümüzdeki dönemde okulların açılmasıyla sıkıntıların doğacağını Bakana aktardık” diye devam etti.“Görüşmede sendikanın önerilerini bugün yapılacak olan Bakanlar Kuruluna iletmesini Bakandan istedik. Bizim amacımız bu uzlaşı masasının oluşmasıdır” diyen Ahmet Serdaroğlu, “Eğer uzlaşma masası oluşmazsa iş barışı bozulacak, eğitim ciddi anlamda etkilenecektir” ifadelerinde bulundu.Sendikanın eylemini sonlandırması için bir netice alması gerektiğini belirten Serdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:“Hükümet edenlerin, bununla ilgili çözüm önerilerimizi dinlemek adına o diyalog masasını oluşturmaları gerektiğini söylüyoruz. 40 günü aşkındır bu masa oluşturulmuyor…. Ve hademe hizmetleri için ihaleye çıkılacağı duyuyoruz…Bu doğu bir yaklaşım değildir. Tüm bunları aktardık. Bakanımıza, Bakanlar Kuruluna önerilerimizi iletmesi ve bu konuyu gündeme getirmesini istedik. Kendisi de bizim önerimiz üzerine bunu Bakanlar Kurulu’nda gündem yapacağını söyledi.”