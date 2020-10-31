Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, yeni bir hükümet beklediklerini ama "al gülüm-ver gülüm” şeklinde şekillenecek bir kabineye değil, memleketi ciddiye alacak bir hükümete ihtiyaç olduğunu dile getirdi





Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni bir hükümeti beklediklerini ama "al gülüm-ver gülüm… Sen bana, ben sana' şeklinde şekillenecek bir kabineye değil, memleketi ciddiye alacak bir hükümete ihtiyaç var” diye konuştu...

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni bir hükümeti beklediklerini ama "al gülüm-ver gülüm… Sen bana, ben sana' şeklinde şekillenecek bir kabineye değil, memleketi ciddiye alacak bir hükümete ihtiyaç var” diye konuştu.

"MARAŞ, MÜZAKERE MASASINI GÜNDEME GETİRECEK"

BRT ekranlarında konuşan Cafer Gürcafer, Maral açılıma ilişkin “Maraş Açılımı ile belki de karşı tarafa Yunanistan-Rum tarafına güçlü bir mesaj vermek istediler… Eğer haberdar olsaydık, aramızdaki iletişim yeterince olsaydı iyi olurdu. Bu denli birlik beraberlik ardından ters düşme durumu olmazdı. Tüm bu gerginlikler bence görüşme masasını yeniden gündeme getirecektir.” değerlendirmesini yaptı.

“ÖNÜMÜZDE ÇOK ÇOK SIKINTILI BİR YIL VAR...”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer hükümete yönelik beklentilere ilişkin ise şöyle dedi;

“Öncelikle yeni bir hükümet bekliyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu durumu ciddiye alan ve bu çerçevede bir kabine bekliyorum. Yani sen beni destekledin ben seni… Kurultaydır odur budur… Böyle bir hükümet ve kabine istemiyoruz. Ülkemizin durumu pandemi süreci belli… Önümüzde çok çok sıkıntılı bir yıl var. Toplumsal uzlaşıya ve beceriye ihtiyacımız vardır…. Covid-19 için en iyimser tahminler önümüzdeki yaz dönemine işaret ediyor… 46 yılda 44 hükümet. Bu böyle gider mi? Böyle yürümez… Herkes fikir birliği içinde. Bu sistem gitmiyor...Halkın kendi geleceğine sahip çıkmasını sağlamalıyız. İnsanlar toplumsal kurtuluşa inancını yitirdiği için bireysel kurtuluş yolundadır...” ifadelerini kullandı.

