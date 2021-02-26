banner583
banner590
51 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
68 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
19 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
25 0
banner529
banner570

Bu sefer ilk turdan bitireceğim

banner476

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay tartışmaları devam ediyor.

Bu sefer ilk turdan bitireceğim

Bir önceki olağanüstü kurultayda aday olan ve ilk turu açık ara farkla önde kapatıp daha sonra yarıştan çekilmek zorunda kalan UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu “Yarım kalan yarışı bitirme niyetim vardır” dedi.
Sucuoğlu şöyle dedi:
“Parti Meclisimiz tarih belirlediği anda adayım. Seçimde 2 bin 704 oy almıştım. Bu seçimde birinci turda 3 binlerin çok üstünde bir oy gelecek. İkinci tura da büyük bir ihtimal gerek kalmayacak. Üyeden müthiş bir ilgi var. Yarım bıraktığımız işi bitireceğiz”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.