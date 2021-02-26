Bu sefer ilk turdan bitireceğim

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay tartışmaları devam ediyor.



Bir önceki olağanüstü kurultayda aday olan ve ilk turu açık ara farkla önde kapatıp daha sonra yarıştan çekilmek zorunda kalan UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu “Yarım kalan yarışı bitirme niyetim vardır” dedi.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“Parti Meclisimiz tarih belirlediği anda adayım. Seçimde 2 bin 704 oy almıştım. Bu seçimde birinci turda 3 binlerin çok üstünde bir oy gelecek. İkinci tura da büyük bir ihtimal gerek kalmayacak. Üyeden müthiş bir ilgi var. Yarım bıraktığımız işi bitireceğiz”

