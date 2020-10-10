Akıncı uyardı: “Bu seçim sıradan bir seçim değil. Ya özgürlük ve demokrasi mücadelesi devam edecek, ya da rüzgarın estiği yöne doğru rotası belli olmayan, kendi iradesi dışında bir akışa bırakılacak”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pazar günü yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmadığını, gelinen kavşakta hangi yolda devam edileceği kararının verileceği bir seçim olduğunu belirtti.

Akıncı “Ya özgürlük ve demokrasi mücadelesi devam edecek, ya da rüzgarın estiği yöne doğru rotası belli olmayan, kendi iradesi dışında bir akışa bırakılacak. İkincisinin olmaması için yurttaşlarımızın sandığa gitmeleri ve vicdanlarının sesine göre hareket etmeleri gerekiyor” dedi.

Seçilmesi halinde, çözümün kıyısına kadar getirdiği Kıbrıs müzakerelerinde çözüm odaklı siyaseti sürdüreceğini kaydeden Akıncı, uzun uzadıya yapılan müzakere döneminin kapandığını, BM tarafından kayda geçirilen uzlaşıların ortada olduğunu, geriye kalan irade ve kararlılık olduğunu belirtti.

Akıncı, “Eşi benzeri görülmemiş düzeyde ilerleme kaydettiğimiz yolda iki kurucu devletli, eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde federal çerçevede çözümü elde etmek hem benim, hem de Kıbrıs Türk halkının ana hedefi” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi kendine yetip, kendi kendini yönetebilmesi; bunun için de Avrupa’nın ve dünyanın parçası olmak gerektiğini kaydeden Akıncı, “Rum tarafının azınlığı olmak istemiyoruz. Ama aynı şekilde Türkiye ile sürekli bağımlılık ilişkisi içinde bir alt yönetim olmak da istemiyoruz. Kendi irademizle, kendi özgün kimliğimizle, çağdaş, demokratik, laik bir toplum olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kıbrıs Türk halkının bu en doğal istencine de herkesin saygı göstermesini bekliyoruz” şeklinde devam etti.

İç konularda da geniş bir yelpazede başlattığı çalışmaları daha da genişleterek sürdüreceğini kaydeden Akıncı, bunu yaparken hükümetlerin yerine geçmeden, koordinasyon ve kurumlar arası eşgüdümü sağlayarak çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Akıncı, “Kendi değerlerimize, kültürümüze, özgün kimliğimize sahip çıkarak tüm bunları çağdaş değerler zemininde geliştirerek, dünya ile bütünleşme hedefine doğru yol almak için çalışmaya da devam etmek gerekiyor” dedi.

Mustafa Akıncı, halkın bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını, gelinen kavşakta hangi yolda devam edileceği kararının verileceği bir seçim olduğunu gayet iyi bildiğini söyledi.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk toplumu, nasıl bir geleceğe ilerleyeceğini oylayacak. 11 Ekim, Kıbrıs Türk halkının yaşam tarzını, özgün değerlerini, özgür iradesini ve vermekte olduğu eşitlik, özgürlük mücadelesinin yönünün belirleneceği bir tarihtir. Ya özgürlük ve demokrasi mücadelesi devam edecek, ya da rüzgarın estiği yöne doğru rotası belli olmayan, kendi iradesi dışında bir akışa bırakılacak. İkincisinin olmaması için yurttaşlarımızın sandığa gitmeleri ve vicdanlarının sesine göre hareket etmeleri gerekiyor.”

Mustafa Akıncı, Maraş ile gelişmelere işaret edilmesi üzerine, Maraş konusunun seçime malzeme yapılmaması gereken bir konu olduğunu belirtti.

Akıncı, “Bu konuda BM ile çatışma noktasına gelmeden, uluslararası hukuk içinde kalarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini öteden beri seslendiriyorum. Maraş konusu Kıbrıs’ta çözüm çabalarına çomak sokmak için değil, tersine çözüme yardımcı olacak bir unsur olarak değerlendirilmelidir.”

