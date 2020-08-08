Bu sabah itibarıyla hatlara su verilmeye başlandı

Su İşleri Dairesi, bu sabah itibarıyla hatlara su verilmeye başlandığını duyurdu.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılan bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmalarının dün akşam tamamlanarak, bu sabah itibarıyla hatlara su verilmeye başlandığı kaydedildi.