"Bu planı imzalamam"

Başbakan Ersin Tatar, yakında süresi dolacak İskele Yeniboğaziçi Gazimağusa Emirmanesi’ni mevcut şekliyle karşısına gelirse yine imzalamayacağını söyledi.

Mecliste Başbakan Ersin Tatar söz aldı. Yaz aylarında Meclis’in çalışması için birlikte alınan karar doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tatar, kürsüyü kullanıp “avaz avaz bağıranların” amacının ne olduğunu merak ettiğini dile getirdi. “Bağırmakla bir şeye çare bulamayız mesele gerçekleri görebilmektir” diyen Tatar, makul bir ses tonuyla da derdin anlatılabileceğini ifade etti.

Kendilerinin pandemi sürecini nasıl yönettiklerinin ortada olduğunu belirten Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın rapor konusunda yaptığı açıklamaya işaret ederek, konunun gündeme bu şekilde getirilmesine anlam veremediğini söyledi, meselenin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Raporu hazırlayanların ‘bizim insanlarımız’ olduğunu hatırlamak gerek” diyen Başbakan Tatar, her şeye siyaset bulaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Emirname konusunda bir planları olduğunu, karşılıklı olarak bunun görüşüldüğünü söyleyen Tatar, öncekiyle aynı noktada olduklarını anlattı.

“MEVCUT ŞEKLİYLE GELİRSE YİNE İMZALAMAM”

Başbakan Ersin Tatar, emirnameyi 1 Ocak’ta o günkü haliyle imzalamadığını, gerekçelerini de söylediğini hatırlatarak mevcut şekliyle karşısına gelirse yine imzalamayacağını açıkladı.

Bu sırada bazı milletvekillerinin yerinden sorduğu sorular nedeniyle tartışma yaşandı.