Bu plakalara nasıl izin verildi?

Ülkemizde geçtiğimiz gün temsilcilik açan Yeniden Refah Partisi'nin, yasalara aykırı bir şekilde logosunu taşıyan plakalarla ülkede Porsche ve Audi marka lüks araçların dolaşması tepkiye neden oldu



Ancak Yeniden Refah Partisi kanun tanımadı! Yasaya aykırı şekilde plaka takılan araçla trafiğe çıkılması vatandaş tarafından kameraya alındı.

Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Yeniden Refah Partisi'ne ait araçların Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı plakalar ile trafikte görüntülenmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde KKTC'de temsilcilik açan partiye ait Porsche ve Audi marka lüks araçların üzerindeki "Yeniden Refah Partisi" yazılısı plakaları gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.

Yasaya aykırı şekilde trafikte seyreden araçlarla ilgili yetkililerin ne gibi bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi KKTC temsilciliği Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılmıştı.Ancak Yeniden Refah Partisi kanun tanımadı! Yasaya aykırı şekilde plaka takılan araçla trafiğe çıkılması vatandaş tarafından kameraya alındı.Fatih Erbakan liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren Yeniden Refah Partisi'ne ait araçların Kuzey Kıbrıs'ta yasa dışı plakalar ile trafikte görüntülenmesi sosyal medyada yankı uyandırdı.Geçtiğimiz günlerde KKTC'de temsilcilik açan partiye ait Porsche ve Audi marka lüks araçların üzerindeki "Yeniden Refah Partisi" yazılısı plakaları gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi.Yasaya aykırı şekilde trafikte seyreden araçlarla ilgili yetkililerin ne gibi bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.