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“Bu ölümlerin hesabını kim verecek?”

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Çakıcı, Bafra'da kayalıklar üzerinde ölü bulunan gencin, tedavi olmayı bekleyen sorunlarına çare arayan düştüğü bataktan da kurtulmak için yardım isteyen bir fidan olduğunu belirtti ve devletin ihmaline dikkat çekti

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“Bu ölümlerin hesabını kim verecek?”
 
 
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Çakıcı, Bafra'da kayalıklar üzerinde önceki gün ölü bulunan 27 yaşındaki Mehmet Yaman’ın tedavi olmayı bekleyen sorunlarına çare arayan düştüğü bataktan da kurtulmak için yardım isteyen bir fidan olduğunu belirterek, devletin bu yöndeki eksikliklerine vurgu yaptı.
Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"27 Yaşında bir genç kayaların üstünde ölü bulundu... Tam da KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde.. Bir tarafta bayram bir tarafta tarifsiz acı...Bu genç tedavi olmayı bekleyen sorunlarına çare arayan düştüğü bataktan da kurtulmak için yardım isteyen bir fidandı. Peki yaşama şansı elbette var mıydı.. Vardı tabii ki...
Gencimizde diğer tedavi bekleyenler gibi Sağlık Bakanlığı ve Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasındaki protokolü bekliyordu. Birkaç kez de psikologlarımızla iletişime de geçmişti. Maalesef ülkemizin tek madde bağımlılığının tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan Pembe Köşk ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol 12 Ocak 2022 den itibaren durunca ve yenilenmeyince bu çocuklar tedavisiz kaldılar.
O günkü Sağlık Bakanı bu protokolü yenilemeyince bedelini gençlerin ödeyeceğini söylememize rağmen anlamadı. Daha bunun gibi pek çok genç uyuşturucu bağımlılığı batağında tek rehabilitasyon merkezi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolü bekliyor. Sağlık Bakanlığı halen ne yapacağını düşünüyor. Düşünmeye devam...Bir tarafta insanlar bitiyor ölüyor. Sen palavra sıkmaya devam ediyorsun... İlle sizin çocuklarınıza mı bir şey olmalı bu çocuklar kimin çocukları”
 
 
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