"Bu ne perhiz bu ne turşu'" dedirten uygulama

Gönyeli çemberinde her sabah yaşanan trafik sıkışıklığından şikayet eden vatandaşlar bugün yeni bir uygulama ile daha fazla sinirlendi.

Güzelyurt, Gönyeli tarafından gelen araçların Girne istikametine dönmek için yapılan kaçış şeriti kapatıldı.

Böylece Girne yönüne gitmek isteyenler de Gönyeli çemberi trafiğine girmek zorunda kaldı ve trafik daha da yoğunlaştı.

Uygulamanın Karayolları Dairesi mi yoksa Gönyeli Belediyesi tarafından mı yapıldığı bilinmiyor!