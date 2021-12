Bu nasıl vicdan?

Haspolat Sanayi Bölgesi Yolu’nda hızla seyreden bir araç sürücüsü, üç dört köpeği ezerek kaçtı

Haspolat Sanayi Bölgesi Yolu’nda sokakta yaşayan hayvanların yaşadıkları zorluklar güvenlik kameralarına takıldı.

Altın Patiler Derneği’nin paylaştığı görüntülerde, aşırı sürat ve hız limitinin aşılması nedeniyle birçok canın ölümle burun burun yaşadığı dahası yine hız limitini aşıp birkaç köpeğe birden çarpıp kaçan biri olduğunu belirtti.

Altın Patiler Derneği’nin yaptığı paylaşım şu şekilde;

Haspolat Sanayi bölgesi yolu.. Bölgede birçok sahipsiz, sokakta yaşamak zorunda kalan can var ve bu canlara bakan, yediren, içiren duyarlı işletmeler var.. Ve hepsinden aldığımız ortak şikayet ana yolda sürekli yapılan aşırı süratli sürüşler hatta yarışlar yapıldığıdır. Hız limitinin aşılamasının sonucunda ise hayatını kaybeden birçok can oluyor..

Videoda gördüğünüz gibi yine hız limiti aşılmış ve 3/4 köpeği ezip kaçan birisi var!! Ne duruyor ne de arkasına bakıyor.. Köpek bağırmalarını duyan kişiler dışarıya çıkıp köpekleri arıyor ama ne yazık sadece 1 tanesini bulabiliyor. Sazlıklara kaçan can ayakları ezilmiş şekilde bulunuyor ve hemen veterinere götürülüyor.. Geriye kalan canların durumu ne bilmiyoruz.. Hepsi acı içinde bir yerlere kaçıyor..

Bu ne ilk ne de son olacak! Bölgedeki birçok işletme bu yola belli aralıklar ile rampa konulmasını, aşırı hızın engellenmesini ve daha fazla canın katledilmesini önlemek istiyor.. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sesimizi duyup gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz.. Bu canların hayatı sorumsuz sürücüler tarafından daha fazla tehlikeye atılmasın!